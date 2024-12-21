Boşanma Aşamasındaki Kadın Hayatını Kaybetti

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Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 Aralık'ta iş yerinin önünde boşanma aşamasındaki eşi tarafından vurulan ve tedavi gördüğü hastanede bugün hayatını kaybeden kadının cenazesi toprağa verildi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından 17 gün önce silahlı saldırıya uğrayan 4 çocuk annesi Mehtap Yarbeğ, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde 3 Aralık'ta saat 09.30 sıralarında Selvilitepe Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi 105 Sokak'ta, Mehtap Yarbeğ boşanma aşamasındaki eşi Mehmet Yarbeğ tarafından iş yerinin önündes silahla vurularak ağır yaralanmıştı.

Olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri tarafından Turgutlu Devlet Hastanesine kaldırılan Mehtap Yarbeğ ameliyata alınırken, Mehmet Yarbeğ'in suç aleti silahla birlikte emniyet güçleri tarafından yakalanarak ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

17 gündür yaşam mücadelesi veren 37 yaşındaki Mehtap Yarbeğ, tedavi gördüğü Turgutlu Devlet Hastanesi'nde yaşamını yitirdi. Kadının cenazesi, Turgutlu'da kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. - MANİSA