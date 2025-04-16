Boşanma Aşamasındaki Kadını Öldüren Koca, Ağabeyini de Katletmiş

Eşini sokak ortasında öldüren koca, ağabey katili çıktı

SAMSUN - Samsun'un Canik ilçesinde boşanma aşamasındaki 3 çocuk annesi eşini sokak ortasında tabancayla başından vurarak öldüren kocanın, daha önce de kendi ağabeyini öldürdüğü ortaya çıktı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi Ok Sokak üzerinde dün akşam saat 22.15'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, tır sürücüsü Emrah Akpınar(38), boşanma aşamasında olduğu, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 3 çocuk annesi eşi Emine Akpınar'a sokak ortasında tabancayla kurşun yağdırarak kafasından vurdu. Silah sesleri üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine giden polis ve sağlık ekipleri Emine Akpınar'ın sokak ortasında hayatını kaybettiğini tespit etti. Emine Akpınar'ın cansız bedeni otopsi için Adli Tıp Kurumu Samsun Grup Başkanlığına gönderildi.

Polis olaydan sonra kaçan Emrah Akpınar'ı yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili Emrah Akpınar'ın kız kardeşinin oğlu A.Ö.(25), cinayet bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Kayıplara karışan Emrah Akpınar'ın 2016 yılında İlkadım ilçesi Liman Mahallesi'nde tartıştığı ağabeyi İdris Akpınar'ı bıçaklayarak öldürdüğü ve yargılandığı mahkemece 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırılıp yaklaşık 5 yıl önce cezaevinden çıktığı öğrenildi. Polis her yerde Emrah Akpınar'ı arıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.