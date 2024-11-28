Boşanma Davası Şoku: Hiç Evlenmedi

3.Sayfa

Hiç evlenmemiş adama 'boşanma davası' şoku

Şoke olan talihsiz vatandaş Aytuğ Arduç: "Ben şimdi kiminle boşanacağım"

İZMİR - İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan Aytuğ Arduç, hiç evlenmediği halde kendisine gönderilen 'boşanma davası' tebligatıyla hayatının şokunu yaşadı. 32 yaşındaki Arduç, yaşadığı talihsiz olay sebebiyle kız arkadaşıyla bile tartıştığını söyledi.

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yaşayan ve özel bir firmada çalışan Aytuğ Arduç, evine gelen bir tebligatı görünce şaşkına döndü. Daha önce hiç evlenmeyen Arduç, Adıyaman Gölbaşı 2. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından kendisine gönderilen yazıda 'Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma (Çekişmeli)' yazısını görünce hayretler içerisinde kaldı. Daha sonra avukatına bu yazıyı sorduğunda, kendisinin pandemi öncesi yaptığı online satışla alakalı bir anlaşmazlıktan dolayı açılan dava sonucu yazışmada yanlışlık yapıldığıyla alakalı olduğunu öğrendi. Daha sonra bu durumu kız arkadaşına anlatan Arduç, kendisini ifade ederken tartıştıklarını söyledi.

'Kız arkadaşıma nasıl açıklayacağımı düşündüm'

Pandemi öncesi online satış yaptığını söyleyen Aytuğ Arduç, bu satışlardaki iade durumlarında tüketici hakem heyetine gidildiğini, daha sonra tüketici hakem heyetinin kararına itiraz için açılan bir mahkemesi olduğu için eve tebligat geldiğini, bu tebligatta yazım yanlışı olduğunu öğrendi. Arduç, "Satılan bir üründen memnun kalmayan müşteriler tüketici hakem heyetine ve mahkemeye başvuruyor. Böyle durumlarla avukatım ilgileniyor ancak evraklar bana da geliyor. Bir gün yine böyle bir evrak geldi ve bu evrakta yazan 'boşanma davası' yazısını görünce hayretler içerisinde kaldım. 32 yaşındayım, bekarım ve hayatımda hiç evlenmedim. Tabi bunu kime nasıl bir şekilde açıklayacağımı da bilemedim. Kız arkadaşım var, bunu ona nasıl açıklayacağımı da düşündüm. Sonra olanı biteni söyledi. Başta bana kızdı, hatta tartıştık. 'Bana boşanma davası geldi, hem de çekişmeli, şiddetli geçimsizlik' dedim. Sonra işin içinde bir yanlışlık olduğuna o da inandı" dedi.

'Ben şimdi kiminle boşanacağım'

Günlerdir yaşadığı şaşkınlığı üzerinden atamadığını söyleyen Arduç, "Ben şimdi kiminle boşanacağım onu bile bilmiyorum. Hayatımda hiç evlenmeyen birisiyim. Gördüğümde bunu avukatımıza da sordum. Yazışmayı düzenleyen görevlinin bir yanlışlığı olabileceğini, yazıda bir kopyala-yapıştır hatası olabileceğini söyledi. Şimdi müşterime de bu evrak gitmiştir mutlaka. Hayatımda hiç evlilik yaşamadım, bekarım. İlk kez böyle bir şey duyuyorum, görüyorum, çok şaşkınım" sözlerine yer verdi.