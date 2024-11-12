Boşanma Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Boşanma Kavgası Kanlı Bitti

Boşanma Kavgası Kanlı Bitti

Gaziantep'te boşanma aşamasındaki çift, tartışma sonrası canice birbirini öldürdü.

12.11.2024 10:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
GAZİANTEP'te Kahraman Bal (27), boşanma aşamasındaki eşi Elif Bal'ı (25) tabanca ile öldürdükten sonra aynı silahla yaşamına son verdi.

Olay, saat 08.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir geçimsizlik yaşayıp boşanma aşamasında olan Kahraman ile eşi Elif Bal, yürüdükleri Maaşkuyu Caddesi'nde tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi ile Kahraman Bal, üzerinde taşıdığı tabancayla Elif Bal'ın başına ateş etti. Elif Bal kanlar içerisinde yere yığılırken, Kahraman Bal bu kez aynı tabancayla kendi başına ateş etti. Silah sesini duyanların ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Bal çiftinin yaşamını yitirdiği belirlendi. 1 çocuk sahibi Bal çiftinin cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

Aile İçi Şiddet, Gaziantep, Politika, 3-sayfa, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Boşanma Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:27 Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır Bahçeli: Terör örgütü PKK için son yaklaşmıştır
11:07 Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe’den Napoli’ye Osimhen telefonu Galatasaraylılar duymasın, Fenerbahçe'den Napoli'ye Osimhen telefonu
11:06 Çinliler bu kez de Bayraktar TB2’nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı Çinliler bu kez de Bayraktar TB2'nin çakmasını yapıp görücüye çıkardı
10:48 Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu Başsavcılık, Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç hakkında yeniden tutuklama talebinde bulundu
10:26 Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti Dönerde et yerine kullandıkları şey pes dedirtti
16:16 Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Konser Ödemelerine İlişkin Açıklama
16:10 Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi Mehmet Ali Erbil, yasa dışı bahis operasyonunda tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi
16:07 Yolda yürürken otobüs çarptı Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti Yolda yürürken otobüs çarptı! Hiçbir şey olmamış gibi kalkıp meyhaneye gitti
16:04 Simge’den Icardi’ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme Simge'den Icardi'ye aşk dedikodularını haklı çıkartacak gönderme
15:46 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye belli oldu
15:26 Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor Bakan Tekin duyurdu: Af geliyor
15:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İslam ülkelerine İsrail tepkisi
15:16 Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış Meşhur börekçi kıyma yerine sakatat kullanmış
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.11.2024 11:41:04. #1.12#
SON DAKİKA: Boşanma Kavgası Kanlı Bitti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.