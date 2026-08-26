Sinop’ta eski hastane binasında yangın
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Sinop'un Boyabat ilçesinde atıl durumdaki eski 75. Yıl Devlet Hastanesi binasının morg girişinde yangın çıktı. İtfaiye ekipleri müdahale ederek yangını söndürdü; çıkış nedeni araştırılıyor.
Sinop'un Boyabat ilçesinde atıl durumdaki eski 75. Yıl Devlet Hastanesi binasında yangın çıktı.
Edinilen bilgiye göre, saat 11.00 sıralarında atıl durumdaki eski Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi binasının morg girişinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangını çevrede bulunan vatandaşlar fark ederek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Boyabat Belediyesi itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı..
Kaynak: İHA
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