Boyabat'ta Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Sinop'un Boyabat ilçesinde otomobilin su kanalına çarparak takla attığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Kastamonu-Boyabat yolu Salar köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.A. (33) idaresindeki 41 L 4603 plakalı otomobil, Kastamonu istikametinden Boyabat yönüne seyir halindeyken sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Araç, yol ortasında bulunan su kanalına çarptıktan sonra karşı şeride geçerek takla attı. Kazada sürücü M.A. ile araçta yolcu olarak bulunan A.A. (35) yaralandı. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, Boyabat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - SİNOP