Böyle hırsızlık görülmedi... Ne bulduysa bavula koydu, çaldı gitti - Son Dakika
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Böyle hırsızlık görülmedi... Ne bulduysa bavula koydu, çaldı gitti

Böyle hırsızlık görülmedi... Ne bulduysa bavula koydu, çaldı gitti

Bursa'da bir züccaciye dükkanına 2 gün peş peşe hırsız girdi. Kameralarda hırsızların tek başına ve arkadaşıyla birlikte dükkana girdiği görüldü. Polis, hırsızları kısa sürede yakaladı. Yakalanan hırsızlar sınır dışı edildi.

15.08.2024 10:24
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Bursa'da bir züccaciye dükkanına 2 gün peş peşe hırsız girdi. Eşyaların eksildiğini gören dükkan sahibi, kameralara bakınca şok geçirdi. Kameralarda bir hırsızın tek başına girdiği dükkana, ertesi gün arkadaşıyla beraber tekrar geldiği görüldü. Harekete geçen polis, hırsızları kısa sürede yakaladı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde faaliyet gösteren bir züccaciye dükkanında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu A.K.(16), gece saatlerinde züccaciye dükkanına girerek ses bombası ve powerbank gibi elektronik eşya çaldı. Çaldıklarınla yetinemeyen A.K., ertesi gün arkadaşı M.C.E. ile yine aynı dükkana geldi. Dükkandan bulduğu bavula ses bombası, çakmak ve saç kurutma makinesi gibi elektronik eşyaları koyarak kayıplara karıştı.

Eşyaların eksik olduğunu gördü, kamera kayıtlarını inceleyince şok oldu

Dükkan sahibi Murat Kaya, dükkan içindeki eşyaların fazlasıyla eksik olduğunu fark etti. Durumdan şüphelenen Kaya, güvenlik kameralarını inceleyince gözlerine inanamadı. Kaya'nın ihbarı üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Güvenlik kameralarında, olay günü gelen hırsızın ertesi gün arkadaşıyla tekrar gelerek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, 2 hırsız arkadaşı kıskıvrak yakaladı. Ürünlerinin eksik olduğunu görünce kamera kayıtlarına bakan Kaya, "Dükkana girdiğimde eşyaların eksik olduğunu fark ettim. Bunun üzerine kamera kayıtlarını incelemeye başladım. Kayıtları incelediğimde, 2 hırsızın dükkanımdan temin ettiği bavula ses bombası, mikrofon ve saatli çakmak gibi eşyaları çaldığını fark ettim. Durum böyle olunca polis ekiplerine haber verdim. Ekipler 2 gün içerisinde zanlıları tespit etti. 15-16 yaşlarında yabancı uyruklu 2 hırsız olduğu belirlendi. ve bu hırsızların 5-6 tane farklı suçlardan sicil kaydı olduğu tespit edildi. Biz hepsini kardeşimiz olarak gördük, bunun karşılığı böyle olmamalıydı" dedi.

Yakalanan hırsızlar sınır dışı edildi. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Böyle hırsızlık görülmedi... Ne bulduysa bavula koydu, çaldı gitti - Son Dakika

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