Bozcaada\'da eski eşini bıçaklayan sanığın tutukluluk hali devam ediyor

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde 2 Eylül 2023 tarihinde eski eşi Elif Gedik'i (35) bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık'ın, 'kasten adam öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret' suçlarından Çanakkale 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen 2'nci duruşmasında tutukluluk halinin devamına karar verildi. Duruşma 24 Nisan'a ertelendi.
Bozcaada ilçesinde 2 Eylül 2023 tarihinde 2 çocuğu ile birlikte yaşayan Elif Gedik, iddiaya göre şiddet ve baskı nedeniyle 2019 yılında eski eşi Halil Karabıkyık'tan boşandı. Feribot ile adaya gelen Halil Karabıyık, eski eşinin çalıştığı plaj malzemeleri satan iş yerine giderek, bıçakla saldırdı. Kalçasından ve karnından aldığı 2 bıçak darbesiyle yaralanan kadın çalıştığı iş yerinin karşısındaki markete kaçtı. Yaralı kadını market çalışanları ve müşteriler kurtardı. Market sahibi saldırganın elinden zorla bıçağı aldı. Kalçasından ve karnından bıçakla yaralanan Elif Gedik'e saldırı anı güvenlik kameralarınca saniye saniye kaydedildi. Yaşanan saldırı sonrası polis tarafından gözaltına alınan Halil Karabıyık, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği Ezine Adliyesinde çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Karara savcılık tarafından itiraz edildi. Savcılığın itirazı üzerine Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan Halil Karabıyık tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Eski eşi Elif Gedik'i bıçaklayan tutuklu sanık Halil Karabıyık'la ilgili iddianame tamamlandı. Çanakkale 3'ncü Ağır Ceza Mahkemesindeki 14 Mart'ta başlayan davanın 1'inci duruşmasında savcı tutuklu sanık Halil Karabıyık'ın 'kasten adam öldürmeye teşebbüs, tehdit ve hakaret' suçlarında yargılanmasını talep etti. 4 Nisan'a ertelenen davanın 2'nci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya sanık Halil Karabıyık, müşteki Elif Gedik, taraf avukatları katıldı.
Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla ifade veren tanık O.T, olaya ailesiyle tatil için gittiği Bozcaada'da şahit olduğunu, markete girdiği sırada Gedik'in kendisinin yanından geçtiğini, ardından sanığın aynı yöne koştuğunu söyledi. Tutuklu sanık Halil Karabıyık'ın, cebinden çıkardığı bıçakla Elif Gedik'i vücudunun üst bölgesinden iki kez yaraladığını belirten O.T, sanığı kollarını arkadan tutarak engellediğini belirtti. Sanık avukatı Mehmet Altın müvekkilinin öldürme kastıyla hareket etmediğini ileri sürdü. Mahkeme heyetine olayda kullanılan bıçağın görseli ile Elif Gedik'in yaralarını gösteren raporu sunan Avukat Mehmet Altın, Adli Tıp İhtisas Kurulunda hayati tehlikenin bulunup bulunmadığı konusunun değerlendirilmesini yada Çanakkale'deki Adli Tıp Şube Müdürlüğünden rapor alınmasını talep etti.
Sanık Halil Karabıyık, tutuksuz yargılanmak istediğini belirtti. Mahkeme tutuklu sanık Halil Karabıyık'ın tutukluluğunun devamına karar verdi. Duruşma 24 Nisan'a erteledi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Bozcaada'da eski eşini bıçaklayan sanığın tutukluluk hali devam ediyor - Son Dakika
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