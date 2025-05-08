Bozcaada\'da Motosiklet Sürücüleri İçin Güvenli Sürüş Eğitimi ve Kask Dağıtımı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında motosiklet sürücülerine güvenli sürüş eğitimi verilirken, 50 sürücüye kask hediye edildi.

Bozcaada İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen etkinlik, 3-9 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Trafik ve İlk Yardım Haftası kapsamında gerçekleştirildi. Etkinlik kapsamında Halk Eğitim Merkezi Salonu'nda motosiklet sürücülerine jandarma trafik ekiplerince güvenli sürüş eğitimi verildi.

Eğitimin ardından Cumhuriyet Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene Bozcaada Kaymakam Vekili Yunus Emre Kandemir, Belediye Başkan Vekili Hüseyin Durmuş, İlçe Jandarma Komutanı Yalçın Gönül Alan, İlçe Emniyet Amiri Kübra Deniz, TCSG-16 Bot Komutanı Hüseyin Kepekli ve Çanakkale İl Jandarma Trafik Şube personelleri katıldı.

Törende konuşan Kaymakam Vekili Kandemir, anlamlı etkinlik nedeniyle jandarma ekiplerine teşekkür ederek, etkinliğin trafik kazalarının önlenmesine katkı sağlamasını temenni etti.

Jandarma Motorize Trafik Timi'ne bağlı Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Fatih Özkan tarafından belirlenen 50 motosiklet sürücüsüne, tören sırasında kaskları teslim edildi. Ayrıca öğrencilere de trafik haftasına özel tişört, şapka gibi çeşitli hediyeler verildi.

Adalı motosiklet sürücüleri ilçe jandarma komutanlığına bu anlamlı etkinlik için teşekkür ederken, "Zaten kask kullanıyorduk, şimdi artık daha da fazla dikkat edip kask kullanmayanlara da örnek olacağız" dedi.

Törenin ardından kasklarını teslim alan sürücüler, jandarma trafik ekipleri eşliğinde ada turu attı. - ÇANAKKALE