Bozkır'da okul servisleri ve çevrelerinde güvenlik denetimi yapıldı
Konya'nın Bozkır ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılı başlarken polis ekipleri okul ve çevrelerinde asayiş ile trafik güvenliği denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde okul servis araçları detaylı incelendi, okul çevrelerinde sıkı güvenlik önlemleri alındı.
Konya'nın Bozkır ilçesinde yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte polis ekipleri tarafından denetimler gerçekleştirildi.
Çocukların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim alabilmelerini sağlamak amacıyla ilçe genelindeki okul ve çevrelerinde asayiş ile trafik güvenliği denetimleri yapıldı. Önleyici güvenlik hizmetleri kapsamında yürütülen çalışmalar çerçevesinde okul servis araçları detaylı bir şekilde incelenirken, öğrencilerin güvenliğini tehlikeye atabilecek unsurlara karşı okul çevrelerinde de sıkı güvenlik önlemleri alındı. Yetkililer, eğitim yılının güven ve huzur içinde geçmesi için denetimlerin aralıksız sürdürüleceğini belirtti.
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