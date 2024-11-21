Bozkurt Çifti Trajik Olayda Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Bozkurt Çifti Trajik Olayda Hayatını Kaybetti

Bozkurt Çifti Trajik Olayda Hayatını Kaybetti

Ankara'da Servet Bozkurt'un, eşi Elif Bozkurt'u bıçaklayarak öldürmesinin ardından, onun sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i de öldürdüğü bildirildi. Olayın ardından kaçan Bozkurt için arama çalışmaları başlatıldı.

21.11.2024 16:38  Güncelleme: 16:41
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ANKARA'da eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili davanın karar duruşmasında Sinan Ateş'in ablası Selma Ateş Kazanç'a saldıran Mert Can Kılıç'ı azmettirdiği iddiasıyla ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt, eşi Elif Bozkurt ile onun sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i (49) bıçaklayarak öldürüp, kaçtı.

Olay, sabah saatlerinde Etimesgut ilçesi 30 Ağustos Mahallesi Zafer Sokak'ta meydana geldi. Sinan Ateş'in öldürülmesiyle ilgili 2 Ekim'de görülen karar duruşmasına verilen arada Selma Ateş Kazanç'a saldıran ve olayın ardından tutuklanan Mert Can Kılıç'ı 3 bin TL vererek azmettirdiği gerekçesiyle ev hapsi uygulanan Servet Bozkurt, evde boşanma aşamasında olduğu ileri sürülen eşi Elif Bozkurt ile tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine çiftin çocukları komşularına sığındı. Servet Bozkurt, bıçakla eşinin boğazını kesti. Aynı zamanda yurt dışına çıkış yasağı bulunan Bozkurt, elektronik kelepçeyi sökerek evden çıktı. Bozkurt, daha sonra eşinin sevgilisi olduğunu iddia ettiği Hasan Şahin'i, çalıştığı tekel bayiinde bıçakladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Elif Bozkurt ve Hasan Şahin'in hayatını kaybettiği belirlendi. Polis, olayın ardından kaçan Servet Bozkurt'u yakalamak için çalışma başlattı. Çiftin komşusu İsa Yüksel, "Önce eşini öldürmüş. Karısını öldürdükten sonra evden gitmiş. Kadın da çocuklar da çok iyi insanlardı. Nasıl oldu bilemiyoruz. Buradan kaçtıktan sonra artık yardım mı istedi başka bir şey mi oldu bilmiyorum, birini daha öldürmüş" dedi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Haber: Umutcan ÖREN-Muhammet BAYRAM/ ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozkurt Çifti Trajik Olayda Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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