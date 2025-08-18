Bozova'da Dalgıç Tesisatı Kurarken Elektrik Çarptı

Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde kuyuya dalgıç tesisatı kurmaya çalışan şahıs, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre olay, Şanlıurfa'nın Bozova ilçesine bağlı kırsal Kesmetaş Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kuyuya dalgıç tesisatı kurmaya çalışan 25 yaşındaki Mehmet Çiçek, elektrik akımına kapıldı. Çağrılan ambulansla Bozova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan şahıs, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA