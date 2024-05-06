Bozuk para yutan çocuk 'Heimlich Manevrası' ile ölümden döndü...O anlar kamerada - Son Dakika
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Bozuk para yutan çocuk 'Heimlich Manevrası' ile ölümden döndü...O anlar kamerada

Esenyurt'ta annesiyle alışveriş yaparken bozuk para yutan çocuk, boğazına takılan para nedeniyle nefes alamaz hale geldi. Çevredeki vatandaşlar tarafından ters çevrilip sırtına vurulmaya çalışılan çocuk, bir vatandaşın 'Heimlich Manevrası' uygulamasıyla kurtarıldı. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı.

06.05.2024 22:29
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Bozuk para yutan çocuk 'Heimlich Manevrası' ile ölümden döndü...O anlar kamerada

Esenyurt'ta bozuk para yutan çocuk, "Heimlich Manevrası" ile kurtarıldı

İSTANBUL - Esenyurt'ta annesiyle alışveriş yaptığı esnada bozuk para tutan çocuk ölümden döndü. Boğazına takılan para nedeniyle nefes alamayan çocuğu çevredeki vatandaşlar önce ters çevirip sırtına vururken, bir vatandaş "Heimlich Manevrası" uygulayarak kurtardı. Yaşanan o anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Esenyurt Necip Fazıl Kısakürek Mahallesi'nde bulunan bir giyim mağazasında yaşandı. Annesi ile alışverişe gelen küçük çocuk elinde bulunan 1 TL'lik bozuk parayı oynarken yuttu. Boğazına takılan para nedeniyle nefes alamayan çocuk fenalaşırken, annesi ve mağazada bulunan diğer vatandaşlar hemen müdahale etti. Önce çocuğu ters çeviren kadınlar uzun süre uğraşsa da kurtaramadı. O sırada çalışanın çağırması üzerine işyerine gelen bir adam ise "Heimlich Manevrası" uygulayarak çocuğu kurtardı. Yaşanan o anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Yaşanan olayı anlatan mağaza çalışanı Halil Canpolat, "Çocuk annesi ile birlikte dükkana geldi. Elindeki para ile oynarken ağzına atmış ve boğazında kalmış. Sonrasında ise bir vatandaşı çağırdım ve çocuğu kurtardı. Zaten çocuğu salladı, o sırada para çıktı. Daha sonrasında annesi çocuğu hastaneye götürdü" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozuk para yutan çocuk 'Heimlich Manevrası' ile ölümden döndü...O anlar kamerada - Son Dakika

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