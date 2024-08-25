Bozüyük-Bilecik karayolunda trafik durma noktasına geldi

Karayolları ekipleri tarafından Bozüyük- Bilecik karayolunda başlatılan yol çalışmalarında trafik durma noktasına gelirken, kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Bozüyük-Bilecik-Sakarya-Kocaeli- İstanbul karayolunda başlatılan yol çalışmaları nedeniyle günün bazı saatlerinde yaklaşık 10 kilometreyi bulan uzun araç kuyrukları oluştu. Yavaş ilerleyen trafikten bunalan sürücüler, en kısa zamanda yol çalışmasının bitirilmesini istediler. - BİLECİK
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