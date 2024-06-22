Bozüyük Polisi Vatandaşları Dolandırıcılığa Karşı Bilgilendirdi

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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri vatandaşları dolandırıcılık mağduru olmamaları için bilgilendirdi.

Bozüyük İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri dinlenme tesisleri ve alışveriş merkezinde vatandaşlarla bir araya gelerek dolandırıcılık ve hırsızlık olaylarına karşı bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirdi. Broşür dağıtan ekipler, dolandırıcılık veya hırsızlık olayı yaşandığı takdirde yapılacak doğru adımları anlatarak vatandaşları bilinçlendirdi. - BİLECİK