Bozüyük'te aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Bozüyük'te aranan şüpheli yakalandı

Bozüyük\'te aranan şüpheli yakalandı

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs, Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

09.05.2024 10:31
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Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 2 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası ile aranan şüpheli şahıs yakalandı.

Bozüyük İlamat ve İnfaz Bürosunca; 'Silahla Tehdit', 'Ruhsatsız Ateşli Silahlarla Mermileri Satın Alma veya Taşıma veya Bulundurma' suçlarından 2 yıl 4 ay 22 gün hapis cezası ile hakkında yakalama emri bulunan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yakalandı. Şüpheli şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak Gölpazarı Açık Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bozüyük'te aranan şüpheli yakalandı - Son Dakika

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