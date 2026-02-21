Bozüyük\'te Dronlu Yaya Geçidi Uygulaması

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekiplerince dron destekli yaya geçidi uygulaması gerçekleştirildi.

Edinilen bilgilere göre Trafik Denetleme Büro Amirliği koordinesinde, Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ve Polis Merkezi Amirliği ekiplerince çalışma yapıldı. Bu kapsamda, yaya geçidi önlerinde durdurulan sürücülere bilgilendirmede bulunuldu. Polis ekipleri, yaya geçitlerinde geçiş önceliğinin yayaya ait olduğu ve bunun yasal bir zorunluluk olduğu sözlü olarak sürücülere anlattı. Ayrıca yaya ve sürücülere konu ile alakalı broşürler dağıtılırken, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu kamu binası ve yerleşkelere afişler asılarak farkındalık oluşturulmaya çalışıldı. - BİLECİK