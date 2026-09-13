Bozüyük'te polis 67 vatandaşı dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde Toplum Destekli Polislik ekipleri, cadde ve sokaklarda 67 vatandaşla bir araya gelerek dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulundu. Çalışmalarda KADES ve Acil İhbar Hattı kullanımı ile genel güvenlik konularında da bilgilendirme yapıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde polis ekipleri, dolandırıcılık olaylarına karşı vatandaşları bilgilendirdi.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, cadde ve sokaklarda 67 vatandaşla bir araya geldi. Ekipler, vatandaşlara özellikle dolandırıcılık ve iletişim yoluyla dolandırıcılık olaylarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Çalışmalarda ayrıca, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve Acil İhbar Hattı kullanımı ile Toplum Destekli Polislik hizmetleri ve genel güvenlik konularında da bilgilendirme yapıldı.
Kaynak: İHA
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