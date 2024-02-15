Bozüyük\'te Polis Ekipleri Dolandırıcılık ve Hırsızlıkla Mücadele Ediyor

Putin, ABD seçimlerinde tercih ettiği başkan adayını açıkladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, televizyon röportajında Joe Biden'ın daha öngörülebilir ve tecrübeli bir insan olduğunu savunarak, Beyaz Saray'da Biden'ın liderliğinin Rusya için daha iyi olacağını söyledi. Putin, Biden'ın yaşına dair tartışmalara da yanıt vererek, 2021'de buluştuklarında herhangi bir farklılık hissetmediğini belirtti. Ancak Putin, Biden'ın Ukrayna savaşını kınamasını son derece zararlı ve hatalı olarak nitelendirdi.