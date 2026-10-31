Bozüyük\'te polis, kapalı pazarda 102 vatandaşı dolandırıcılığa karşı bilgilendirdi

Bozüyük'te polis, kapalı pazarda 102 vatandaşı dolandırıcılığa karşı bilgilendirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Kapalı Semt Pazarı'nda 102 vatandaşa dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yollarını anlattı. Bilgilendirmede evden hırsızlık önlemleri, KADES ve kadına yönelik şiddetle mücadele anlatıldı, broşür dağıtıldı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı yapıldı.
Bozüyük Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri tarafından Kapalı Semt Pazarı'nda gerçekleştirilen çalışmada 102 vatandaşa ulaşıldı. Bilgilendirme faaliyetinde vatandaşlara dolandırıcılık yöntemleri ve korunma yollarının yanı sıra evden hırsızlığa karşı alınabilecek önlemler, Kadın Destek Uygulaması (KADES) ve kadına yönelik şiddetle mücadele konularında bilgi verildi.
Ekipler tarafından genel güvenlik tedbirleri hakkında da bilgilendirme yapılırken vatandaşlara konuyla ilgili broşür dağıtıldı.
Kaynak: İHA
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