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Bozüyük'te tır otobüse çarptı: 11 yaralı

BİLECİK - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın yolcu otobüsüne arkadan çarpması sonucunda ilk belirlemelere göre 1'i ağır 11 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Bozüyük- Eskişehir karayolunun 20'inci kilometresi Poyra Mevki'inde bir tır yolcu otobüsüne arkadan çarptı. Çarpma sonucunda tır şoförü ağır yaralanırken, otobüste yolcu olarak bulunan 10 kişi ise hafif yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri yaralıları Eskişehir ve Bozüyük'te bulunan çeşitli hastanelere kaldırdı. Kaza nedeniyle Bozüyük-Eskişehir karayolu trafiğe kapandı. Uzun kuyruklar oluştu. Olay yerine Bilecik Valisi Şefik Aygöl'ün gelmesi bekleniyor. Öte yandan ekipler, kaza yerindeki incelemelerini sürdürüyor