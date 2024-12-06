Bozyazı\'da Emniyete Bağımlılık Eğitimi

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Mersin'in Bozyazı ilçesinde emniyet personeline yönelik 'Bağımlılık ile mücadele' eğitimi verildi.

Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi Başkanlığı toplumu bilinçlendirme amaçlı eğitim programı düzenledi. Bozyazı Toplum Sağlığı Merkezi toplantı salonunda düzenlenen eğitimde; psikolog Muhsin Altınok tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü personeline yönelik 'Bağımlılık ile mücadele' eğitimi verildi.

Bireylerin hayat kalitesini artırmayı hedefleyen çeşitli konuların ele alındığı programda, teknoloji, alkol, kumar, tütün ve madde bağımlılıkları konularında eğitimler verildi. Katılımcılar, sağlıklı bir yaşam için önemli bilgiler edindi. - MERSİN