Brezilya\'da Chapeco\'yu vuran kasırga havalimanını harap etti, uçuşlar süresiz durdu

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletindeki Chapeco şehrini vuran kasırga, havalimanını adeta yerle bir ederken terminalin cam cephesini parçaladı, hangarların çatılarını söktü ve tüm uçuş operasyonlarının süresiz durdurulmasına yol açtı.

Brezilya'nın güneyindeki Santa Catarina eyaletinde etkili olan şiddetli kasırga, Chapeco şehrinde büyük çaplı yıkıma neden oldu. Dün şehirde etkili olan ve hızı saatte 126 kilometreye ulaşan şiddetli kasırga, özellikle Serafim Enoss Bertaso Havalimanı'nda ağır hasara yol açarken, havalimanı terminal binasının cam cephesinin bazı bölümleri ile hangarların bazı bölümleri parçalandı. Şiddetli rüzgar ve sağanak yağışın etkili olduğu bölgede çok sayıda yapı zarar görürken, havalimanındaki uçuş operasyonları da süresiz durduruldu. Havalimanı yetkilileri, yolculara uçuşlarla ilgili güncel bilgiler için hava yolu şirketleriyle iletişime geçmeleri tavsiye edildi.

Sosyal medyada paylaşılan fotoğraf ve videolarda, havalimanı genelinde bükülmüş metal yapılar, parçalanmış çatılar, kırık camlar ve etrafa saçılmış enkaz parçaları dikkat çekti.

Şiddetli fırtına Santa Catarina eyaletinde geniş çaplı hasara yol açarken en az 18 belediyede binalar zarar gördü, çeşitli yapılar yıkıldı ve elektrik kesintileri yaşandı.