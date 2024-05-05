Brezilya'da Sel Felaketinde Ölü Sayısı 75'e Yükseldi - Son Dakika
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Brezilya'da Sel Felaketinde Ölü Sayısı 75'e Yükseldi

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükselirken, 103 kişiden ise haber alınamıyor. Şiddetli yağışların yol açtığı selde can kaybının artabileceği uyarısı yapıldı. Sel, birçok şehirde yolları ve köprüleri tahrip etti, toprak kaymalarına ve bir hidroelektrik santralindeki barajın kısmen çökmesine neden oldu. Porto Alegre'deki Guaiba Gölü'ndeki su seviyesi rekor seviyeye ulaştı ve havalimanında tüm uçuşlar askıya alındı.

05.05.2024 19:52
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Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükselirken, 103 kişiden ise haber alınamıyor.

Brezilya'da 1 Mayıs'ta Rio Grande do Sul eyaletini vuran sel felaketinde bilanço artıyor. Şiddetli yağışların yol açtığı selde hayatını kaybedenlerin sayısı 75'e yükseldi. Eyalet yetkililer, 103 kişiden hala haber alınamadığını belirterek, can kaybının artabileceği uyarısında bulundu.

Seller birçok şehirde yolları ve köprüleri tahrip ederken, toprak kaymalarını tetikledi ve küçük bir hidroelektrik santralindeki bir barajın kısmen çökmesini neden oldu.

Rio Grande do Sul eyaletinin başkenti Porto Alegre'deki Guaiba Gölü'ndeki su seviyesi iki metreden fazla yükselerek kayıtlardaki en yüksek su seviyesine ulaştı. Porto Alegre'deki havalimanında ise geçtiğimiz cuma gününden bu yana tüm uçuşlar askıya alındı. - RİO GRANDE

Kaynak: İHA

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