Sıcak hava balonu gökyüzünde alev aldı: 8 ölü

Brezilya'nın Santa Catarina eyaletine bağlı Praia Grande'de 22 kişinin bulunduğu sıcak hava balonu havada alev alarak düştü. Bölgeye çok sayıda kurtarma ekibi sevk edildi.

8 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Bölgeye Eyalet Valisi Jorginho Mello sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, şu ana kadar 8 kişinin hayatını kaybettiğini, 2 kişinin kurtarıldığını aktardı.

BÖLGEDE ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Vali Mello, ekiplerin bölgede çalışmalarını sürdürdüğünü, diğerlerinin arandığını belirtti.