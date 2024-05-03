Brezilya'da şiddetli yağışlar sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi kayboldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Brezilya'da şiddetli yağışlar sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi kayboldu

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a, kaybolanların sayısı ise 60'a ulaştı. Şiddetli yağışlar nedeniyle binlerce kişi evini terk etmek zorunda kaldı ve bir hidroelektrik santralindeki barajın yıkılması sonucu 300 binden fazla kişi elektriksiz kaldı. Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva, selden etkilenen bölgeleri havadan inceledi ve yardım sözü verdi.

03.05.2024 10:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerde hayatını kaybedenlerin sayısının 29'a, kaybolanların sayısı ise 60'a ulaştı.

Brezilya'nın güneyindeki Rio Grande do Sul eyaletinde şiddetli yağışların beraberinde getirdiği sel felaketinin bilançosu ağırlaşıyor. Rio Grande do Sul Sivil Savunmasından yapılan açıklamaya göre hayatını kaybedenlerin sayısı 29'a, kaybolanların sayısı 60'a yükseldi. Toplam 154 noktada etkili olan şiddetli yağış nedeniyle 10 bin 242 kişi evini terk etmek zorunda kaldı. Eyalet Valisi Eduardo Leite, mevcut durumun eyaletteki geçtiğimiz yıl görülen yağışlardan daha kötü olduğunu belirtti. Vali Leite, "Bu kritik bir olay değil, eyalet tarihinin muhtemelen en kritik olayı" ifadelerini kullandı. Eyaletin kamu hizmetleri şirketine göre küçük bir hidroelektrik santralindeki barajın yıkılmasının ardından 300 binden fazla kişi de elektriksiz kaldı.

Lula, eyaleti ziyaret etti

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, selden etkilenen bölgeleri havadan incelerken, Vali Leite ile bir araya geldi. Lula, "Valiye ve bakanlarıma federal hükümetin her türlü çabayı göstereceğini söyledim. Bunun büyük bir özenle üstesinden geleceğiz" dedi.

Öte yandan, dün eyalette "felaket durumu" ilan edilmişti. - RİO GRANDE

Kaynak: İHA

Rio Grande Do Sul, Brezilya, Rio, Doğal Afetler, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Brezilya'da şiddetli yağışlar sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi kayboldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:59 TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı TÜİK enflasyon rakamlarını açıkladı
08:55 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Vera’nın fotoğraflarını göstermiş 1.5 saatlik zirveden yeni detaylar! Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Vera'nın fotoğraflarını göstermiş
08:00 İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı İflas eden mobilya firmasının önüne tırlarla gelen alacaklılar, eşyaları yağmalamaya çalıştı
07:16 Hapsi istenen Kılıçdaroğlu’ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki: Padişah olamayacaksın Hapsi istenen Kılıçdaroğlu'ndan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki: Padişah olamayacaksın
23:04 Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu Türkiye, İsrail ile ticareti tamamen durdurdu
09:53 Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı Huzurevinde bıçaklı dehşet: 2 ölü, 1 yaralı
09:28 Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak’ın oğulları Ardahan kadın oldu Çiçek Dilligil ve Bora Öztoprak'ın oğulları Ardahan kadın oldu
09:23 Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı Rezidansa polis baskınından kaçarken 18. kattan atladı
09:18 Volkan Demirel Hatayspor’dan istifa etti Volkan Demirel Hatayspor'dan istifa etti
08:32 İstanbul Valisi Gül’den “Basını süpürün“ açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır İstanbul Valisi Gül'den "Basını süpürün" açıklaması: Eğer böyle bir söz söylendiyse maksadını aşmıştır
08:19 Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli “Sibergöz-37“ ile yakalandı Çocuklara ait cinsel içerikli görüntüleri indiren 156 şüpheli "Sibergöz-37" ile yakalandı
06:01 Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 40 yaralı Yolcu otobüsü şarampole yuvarlandı: 2 ölü, 40 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2024 10:28:30. #1.12#
SON DAKİKA: Brezilya'da şiddetli yağışlar sonucu 29 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi kayboldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement