BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçlamasıyla soruşturma başlattı.

25.12.2024 07:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında "Cumhurbaşkanı'na hakaret" suçundan soruşturma başlatıldığını açıkladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında Cumhurbaşkanı'na hakaret suçundan soruşturma başlatıldığı belirtildi. Başsavcılık tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bağımsız Türkiye Partisi Genel başkanı Hüseyin Baş isimli şahıs hakkında 22/12/2024 tarihinde partisinin bir toplantısında yapmış olduğu konuşma sırasında Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'na karşı hitabı, sarf ettiği sözler nedeniyle Cumhurbaşkanına Hakaret suçundan Cumhuriyet Başsavcılığımızca re'sen soruşturma başlatılmıştır. Gelişmelerden bilgi verilecektir."

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Partisi, Hüseyin Baş, Politika, Başsavcı, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • O bir Karşıyakalı:
    Ah be dayı bilmezmisin ağzını bırak açmayı büksen dahi sonunun ne olacağını..Bilmezmisin bu ülkede aşırı demokrasi!!!var!! 14 19 Yanıtla
  • Kerim Cüceler:
    Haddini bileceksin oğlum 5 15 Yanıtla
  • Cihan Kışla:
    bi tane yanlış cümlesi yok on numara nokta atışları konuşması var dinleyin youtube dan 11 5 Yanıtla
  • Fk:
    parti acmayi gelir kapısı etmişler kimse ALLAH icin acmiyor hepsi para icin acıyor yûzmilyonlarca devlet hazinesinden para partilerin kasasına geciyor onlarda ceplerini dolduruyor kemal sunalın zübük filmi bütün gercekleri ortaya koyuyor zaten biz fakirlerde hic birşeyden habersiz onlara oy veriyoruz 6 6 Yanıtla
  • Behzat:
    gelecek seçimde kesin milletvekilisin. 5 6 Yanıtla
  • GreenXmen:
    :).... 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

07:29 Yemen’deki Husiler İsrail’i gece yarısı yine vurdu Yemen'deki Husiler İsrail'i gece yarısı yine vurdu
07:18 BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma
04:46 Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel’e ilişkin davada karar açıklandı Depremde 72 kişinin öldüğü Grand İsias Hotel'e ilişkin davada karar açıklandı
23:29 Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia Asgari ücretin beklenenden erken açıklanmasının nedeniyle ilgili çarpıcı iddia
20:38 Yeni asgari ücret yüzde 30’luk zamla 22 bin 104 lira oldu Yeni asgari ücret yüzde 30'luk zamla 22 bin 104 lira oldu
09:57 Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed’e bağladı Altın yatırımcısı tüm ümidini Fed'e bağladı
09:46 Balıkesir’de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler Balıkesir'de patlama sonrası olay yerinden ilk görüntüler
09:38 2025’te memurlar ne kadar maaş alacak 2025'te memurlar ne kadar maaş alacak?
09:32 Doğal gaza kış ortasında zam gündemde Doğal gaza kış ortasında zam gündemde
09:30 Balıkesir’de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı Balıkesir'de patlayıcı üretilen fabrikada patlama: 12 ölü, 5 yaralı
09:29 “Halef“ dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı "Halef" dizisi daha başlamadan rafa kaldırıldı
09:28 Arda Güler, en olmayacak yere su döktü Arda Güler, en olmayacak yere su döktü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.12.2024 08:18:33. #1.13#
SON DAKİKA: BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında soruşturma - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.