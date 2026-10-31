BTÜ, Floor Curling sporcusu Berfin Sönmez için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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BTÜ, Floor Curling sporcusu Berfin Sönmez için taziye mesajı yayımladı

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BTÜ, Floor Curling sporcusu Berfin Sönmez için taziye mesajı yayımladı
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BTÜ'de öğrenim gören Floor Curling sporcusu Berfin Sönmez genç yaşta yaşamını yitirdi. Üniversite yönetimi taziye mesajı yayımladı; Sönmez'in 2026 Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük kazanan BTÜ kadın takımında yer aldığı ve Van'da toprağa verildiği öğrenildi.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) öğrencisi ve aynı zamanda Floor Curling sporcusu Berfin Sönmez, genç yaşta hayatını kaybetti. Hem akademik başarısı hem de kampüsteki aktif sporcu ve lider kimliğiyle tanınan sevilen öğrenci Sönmez'in ani vefatı, BTÜ yönetimini, hocalarını, öğrenci arkadaşlarını ve tüm spor camiasını yasa boğdu. Üniversite yönetimi vefatın ardından resmi taziye mesajı yayımladı.

Genç sporcu Berfin Sönmez, 2026 yılında düzenlenen Floor Curling Türkiye Şampiyonası'nda üçüncülük kupasını kaldıran BTÜ kadın takımının mimarlarından biri olarak üniversite tarihine adını yazdırmıştı. Üniversite camiası genç sporcuya Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerken Sönmez'in cenazesinin geçtiğimiz perşembe günü memleketi Van'da toprağa verildiği öğrenildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaTürkiyeGüncelSporVanSon Dakika

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SON DAKİKA: BTÜ, Floor Curling sporcusu Berfin Sönmez için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika
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