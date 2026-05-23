Buca'da 33 Ölü Kedi Bulundu, Veteriner Gözaltında
Buca'da 33 Ölü Kedi Bulundu, Veteriner Gözaltında

23.05.2026 14:06
İzmir Buca'da çöpte bulunan 33 ölü kediyle ilgili veteriner hekim tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi.

İzmir'in Buca ilçesinde bir çöp konteynerinde poşetler içinde 33 ölü kedi bulunmasıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan veteriner hekim, tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.

Olay, perşembe günü saat 10.00 sıralarında Barış Mahallesi Adnan Kahveci Caddesi üzerinde meydana geldi. Bir çöp konteynerinin içindeki poşetlerde ölü kediler olduğunu fark eden esnaf İlhan Güngör durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, poşetlerin içinde bazıları yavru olmak üzere toplam 33 ölü kedi bulunduğunu belirledi. Kedilerin ölüm nedenini ve çöpe kimler tarafından atıldığını tespit etmek için polis ekiplerince çalışma başlatıldı.

İki ayrı suçtan tutuklama talebi

Yapılan çalışmalar neticesinde olayla bağlantısı olduğu tespit edilen bir veteriner hekim, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı. Başsavcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında işlemleri tamamlanan şüpheli veteriner hekim, çevreyi kasten kirletmek ile bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürme suçlarından tutuklanması talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hayvan Hakları, 3. Sayfa, İzmir, Yaşam, Çevre, Suç, Son Dakika

