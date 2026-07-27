İzmir’de çöplüğe dönüştürülen boş arazi yine alevlere teslim

İzmir'in Buca ilçesinde mobilyacı esnafının yoğun olarak bulunduğu sanayi bölgesinde çöplüğe dönüşen boş arazi yine alevlere teslim oldu. Bölgedeki esnaf neredeyse her gün yangın çıkan alandaki sorunun çözülmesini beklerken, yaşanan duruma isyan etti. Bölgeden yükselen yoğun dumanlar ve alevler dron ile görüntülendi.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Buca ilçesi Seyhan Mahallesi'nde bulunan ve zamanla çöplüğe dönüşen boş arazide henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı çıktı. Yükselen alevleri ve dumanları gören çevre sakinleri durumu hemen itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler çöplükteki yangına hızla müdahale ederken, çıkan yoğun duman çevrede görüş mesafesini düşürdü ve geniş bir alanda hissedildi. Neredeyse her gün yangınla yüz yüze kalan bölge esnafı ve vatandaşlar, bitmek bilmeyen çileye tepki gösterdi. Çevreyi kaplayan kara dumanlar ve yangının boyutu dron kameralarına yansıdı.

"Yasa dışı bir şekilde atık sahası oluşturdular"

Sanayi esnafından Özhan Çelik, yaşanan felakete ve patlama tehlikesine dikkat çekerek tepkisini dile getirdi. Çelik, "Makine üreticisiyiz, makine üretiyoruz. Genellikle petrol ürünü çok fazla barındırıyor. ya yangın sonucu öyle buraya başta belediye olmak üzere bir atık sahası oluşturdular. Yasa dışı bir şekilde atık sahası oluşturdular. Haliyle esnafın da atıklarını bir şekilde toplayıp revize edemedikleri için burada bir toplanma alanı oluşturdular. Bu da bizim dükkanımızın dibi. Bakın şurada LPG tankları var. Komşumuzun boya fırınında kullandığı LPG tankları var. Bu tanklar ufak bir ısıda veya alevde ciddi şekilde infilak edebilir de burayı, bu sanayiyi tamamen ayağa kaldırabilir. Sağ olsun Büyükşehir Belediyesi burayı yaptı ama Buca Belediyesi ısrarla buranın sürekli atık alanı haline getirilmesi için elinden geleni yapıyor. Hat boyundan topladığı çöpleri getiriyor buraya atıyor. Haliyle dediğim gibi onu gören vatandaşlar da getiriyor çöplerini buraya atıyorlar. Buca Belediyesi buraya kamyonlarla döküyor çöplerini" dedi.

"İtfaiye araçları burada maalesef bağlı kalmış"

Her gün onlarca itfaiye aracının bölgeye mekik dokuduğunu belirten Özhan Çelik, sözlerine şöyle devam etti:

"Yangın bazında değil de gelen itfaiye bazında söyleyeyim ben size; her gün 10 itfaiye buraya geliyor. Düşünebiliyor musunuz? 10 itfaiye burada... Tonlarca, her bir itfaiyede 20-22 ton su olduğunu düşünürseniz 10 tane itfaiye buraya suyunu sıkıyor, gidiyor maalesef. İtfaiyeciler her seferinde zaten isyanda. Yani bir küçük önlem alınmadığı için bütün itfaiyeciler, bütün itfaiye araçları burada maalesef bağlı kalmış. Orada bir sorun olsa ona yetişme ihtimali zayıf. Neden? Arabalar burada boşalıyor, o arabaların doldurulması bir süreç biliyorsunuz. Genel manada birçok derdi var. Bak ben daha henüz kendi çektiğimiz duman sıkıntısını, buradaki pisliği, solumayı vesaireyi söylemedim bile. Ben amme için konuşuyorum şu anda burada konuştuklarımı. Biz hep bu dumana maruz kalıyoruz, hep bu pisliğe maruz kalıyoruz. Yine bu görüntüye maruz kalıyoruz ama maalesef henüz bir çözüm bulunmuş değil. Şimdi çevre ve şehircilikle ilgili çok fazla ehliyetim olmadığı için bir önlem nasıl alınır bilemiyorum ama bence çözülebilir. Hükümetle beraber belediyelerin bir şekilde bir anlaşma yapıp bu çöp nereye atılması gerekiyorsa oraya atılmalı. Bu saha kiminse ona ciddi bir yaptırım yapıp etrafı çevrilmeli. Zira çevreliydi aslında ama işte bazı vatandaşlar buradaki etrafın açılmasına sebep oldular. Demirleri veya telleri alıp gittiler. Daha önceden iyiydi burası ama şu son 5 senedir berbat hale geldi. Burada sürekli çöp yakılıyor. Son 5 senedir böyle diyorum burası, burada her gün yangın çıkıyor. Yani 365 gün olarak çarpıp bulabilirsiniz burada çıkabilecek yangını; bin 500 günün üzerinde, bin 500'ün üzerinde yangın çıkmıştır burada."

Çevre sakinlerinden Engin Avşar ise dumandan tüm mahallenin olumsuz etkilendiğini ifade ederek, "Biz ne diyelim? Biz belediyenin buraya bir çözüm üretmesini bekliyoruz, başka hiçbir şey değil. Yıllardan beri burası çöplük yerine dönüyor. Her seferinde esnaf görüyorsunuz yani dumandan etkilenen var. Sadece duman bu tarafı etkilemiyor ki. Öbür taraftaki oturan insanları, mahalleleri etkiliyor. Buraya acil bir çözüm üretilmesi lazım, başka hiçbir şey değil. Çözüm olmadan hiçbir şey olmaz buraya. Buca Belediyesi tamam etrafını çeviriyor ama içine dolduruyorlar. İçine doldurduğun zaman çöpe ne oluyor? İster istemez yangın çıkıyor işte böyle" diyerek yetkililere çağrıda bulundu.