Buca'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı - Son Dakika
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Buca'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı

Buca\'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı

Buca'da husumetli oldukları kişilere saldıran şüpheliler, işyerine silahla ateş açtı; 4 tutuklandı.

03.11.2024 12:47
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İzmir'in Buca ilçesinde oto galeriye gelerek husumetlilerini darp eden şahıslar, gece ise iş yerine uzun namlulu silahlar ile ateş açtı. Araçların ve çevredeki iş yerlerinin de zarar gördüğü olayla ilgili gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Olay, 30 Ekim'de Buca ilçesi Gediz Otokent Galericiler Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, daha önce aralarında husumet bulunan galeri sahibinin iş yerine gelen şüpheliler, tartıştıkları kişileri darp etti.

Gece vakti iş yerini kurşunladılar

Olayın ardından bölgeden kaçan şüpheliler, gece saatlerinde tekrar döndükleri iş yerine uzun namlulu silahlar ile ateş açtılar. Olayda galeride bulunan bazı araçlar ile çevredeki iş yerleri zarar gördü.

Şüphelilerden 4'ü tutuklandı

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği koordinesinde, SAM Büro Amirliği ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından yapılan ortak çalışmalarla, olayı gerçekleştiren M. S. G. (26), T. S. (28), U. T. (22), C. D. (23), S. İ. (26), O. A. (22), S. S. (25), ve F. A. (26) isimli şüpheliler ekipler tarafından yakalanırken, 2 adet de ruhsatsız tabanca ele geçirildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C. D., S. İ., O. A. ve F. A. adli kontrol ile serbest kalırken; M. S. G., T. S., U. T., ve S. S., ise tutuklandı.

Öte yandan, şüphelilerin olay yerine gelerek iş yerini kurşunladıkları anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Buca'da Oto Galeriye Silahlı Saldırı - Son Dakika

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