Bucak\'ta Gizli Buzlanma Kazaya Yol Açtı

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Burdur'un Bucak ilçesinde gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı. Buzlanma nedeniyle trafiğe kapatılan yol tuzlama çalışmasının ardından tekrar açıldı.

Kaza, saat 20.30 sıralarında Bucak ilçesi Kocaaliler yolunda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kocaaliler istikametinden Bucak istikametine seyir halinde olan Enes T. (24) idaresindeki 15 DD 545 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil yerdeki gizli buzlanma nedeniyle kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Enes T. yaralandı. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulans ile Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobil ise çekici yardımıyla otoparka çekildi. Hastanede tedavi altına alınan Enes T.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Gizli buzlanma nedeniyle yol trafiğe kapatıldı

Yolda oluşan gizli buzlanmanın kazaya neden olması ve diğer sürücülerin de yolda zor ilerlediğini fark eden ekipler tarafından Bucak- Kocaaliler karayolu bir süre trafiğe kapatıldı. Belediye ekiplerinin yolda tuzlama çalışması yapmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. - BURDUR