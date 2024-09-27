Bucak\'ta Kaçan Araç Ev Bahçesine Düştü

3.Sayfa

Burdur'un Bucak ilçesinde polis ekiplerinin "Dur" ikazına uymayıp kaçmaya çalışan otomobil bir evin bahçesine düştü. Sürücü olay yerinden kaçarken araçta yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Olay gece saatlerinde Burdur'un Bucak ilçesi Çavuşlar Mahallesi Tepecik Caddesi ile Akkonak Caddesi kesişiminde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre daha önce hakkında sürücüsünün alkollü olduğu ihbar edilen 07 BFV 72 plakalı Fiat Tofaş marka otomobili Cumartesi Pazarı yakınlarında polis ekipleri durdurmak istedi. Polislerin "Dur" ikazına uymayan otomobil kaçarak gözden kayboldu. Bir süre sonra 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan yaralamalı kaza ihbarı üzerine Tepecik Caddesi'ne giden ekipler kaza yapan otomobilin kaçan araç olduğunu tespit etti.

Polis ekiplerinden kaçmak isterken direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün kullandığı 07 BFV72 plakalı otomobilin Tepecik Caddesi ile Akkonak Caddesi kesişiminde kontrolden çıkarak yol kenarında bulunan bir evin bahçesine düşüp bahçede bulunan ağaç ve 07 YPT 25 plakalı park halindeki Peugeot marka otomobile çarptığı belirlendi. Kaza sonrası sürücü olay yerinden kaçarken araçta yolcu olarak bulunan Ziya M. C.(19) yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenilirken itfaiye ekipleri ise araçta meydan gelebilecek gaz kaçağına karşı önlem aldı. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR