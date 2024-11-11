Bucak'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika
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Bucak'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Bucak\'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü

Bucak'ta kontrolünü kaybeden motosiklet sürücüsü Enbiya Meral, hastanede hayatını kaybetti.

11.11.2024 15:37
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Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletinin kontrolünü kaybetmesi sonucu kaza yaparak ağır yaralanan motosikletli kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, dün 17.30 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Kocaaliler Köyü Antalya Isparta karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enbiya Meral (33) idaresindeki 32 ADL 118 plakalı motosiklet ile Isparta Antalya karayolunda, seyir halinde iken motosikletin gidon hakimiyetini kaybederek yoldan çıkması sonucu bariyerlere çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Meral ağır yaralandı. Kazayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı Meral ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Meral hayatını kaybetti. Öte yandan yapılan otopsinin ardından Meralin cenazesinin, memleketi Mersin'e gönderileceği ve burada toprağa verileceği öğrenildi. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü - Son Dakika

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