Bucak'ta motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bucak'ta motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Bucak\'ta motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı

Burdur'un Bucak ilçesinde meydana gelen trafik kazasında motosiklet mezarlığa düştü ve 2 kişi yaralandı. Kazada yaralananlar ambulansla hastaneye kaldırıldı.

02.09.2024 11:50
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Burdur'un Bucak ilçesinde motosikletin mezarlığa düşmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, Burdur'un Bucak ilçesi Alaattin Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Hökez bulvarı üzerinde seyir halinde olan S.K. idaresindeki 15 ADE 672 plakalı motosiklet sürücüsünün gidon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Köle Mezarlığının olduğu alana düştü. Kazada motor sürücüsü S.K. ve yolcu E.K. yaralandı. Kaza sonrasında 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan vatandaşlar sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta motosiklet kazası: 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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