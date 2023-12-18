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Bucak'ta Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika
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Bucak'ta Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı. Kaza sonrasında yaralılar Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Bucak\'ta Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı
18.12.2023 - 03:54,
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Burdur'un Bucak ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 02.45 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Burdur- Antalya karayolu Kuzköy mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 EHZ 595 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole devrildi. Kazada otomobil sürücüsü ve yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda araçta sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA
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İtfaiye, Burdur, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bucak'ta Otomobil Takla Attı: 2 Yaralı - Son Dakika


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