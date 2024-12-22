Bucak\'ta Yangın: 80 Saman Balyası Yanarak Küle Döndü

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Burdur'un Bucak ilçesinde çıkan yangında 80 adet büyük balya yanarak kül oldu.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Burdur'un Bucak ilçesi Karapınar Köyü'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kahveler mevkiinde bulunan bir evin samanlığında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangını fark edenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken 80 adet saman balyası kül oldu. - BURDUR