Buldan Belediyesi Kitap Kafe\'nin bahçesinde kırık gölgelik velilerin tepkisini çekti

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde belediye tarafından hizmete açılan kitap kafenin önünde günlerdir kırık bir şekilde duran gölgelik, velilerin tepkisine neden oldu.

Buldan Belediyesi tarafından Cumhuriyet Mahallesi'nde hizmete açılan Buldan Belediyesi Kitap Kafe'nin bahçesinde bulunan metal gölgeliklerden birisi bir süre önce kırıldı. Çocukları her gün ders çalışmaya giden veliler, kırıl gölgeliğin tamir edilmemesi ya da bölgeden kaldırılmamasına tepki gösterdi.

Çocuğunun neredeyse her gün kitap kafeye gelerek ders çalıştığını ifade eden veli Faik Çınar, "Yetkilileri defalarca uyardık. Buraya çocuklarımız ders çalışmaya ve kurs görmeye geliyorlar. Büyük boyuttaki metal şemsiye kırık vaziyette duruyor. Sert bir rüzgarda her an yıkılabilir. Önlem alınmasını istedik ama defalarca uyarmamıza rağmen dikkate alınmadı" dedi.