Boş evde çıkan yangın korkuttu

DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Buldan ilçesinde sahipleri ölünce kullanılmayan evde çıkan yangın, mahallede korku ve paniğe neden oldu.

Olay, Buldan merkez Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan boş bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; sahiplerinin ölmesi sonucu yaşanın kalmadığı boş evde, akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi Buldan itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından müdahale edildi. Yangında evde bulunan eşyalar hasar görürken, daha fazla büyümeden kontrol altına alındı. Çevredeki diğer evlere sıçramadan söndürülen alevler, mahallede kısa süreli korku ve paniğe neden oldu. - DENİZLİ