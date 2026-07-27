Bostanyeri’nde örtü yangınında alevler büyümeden kontrol altına alındı

Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Bostanyeri Mahallesi'nde çıkan örtü yangını, orman ekipleri ile vatandaşların zamanında müdahalesi sayesinde büyümeden söndürüldü.

Yangın, Denizli'nin Buldan ilçesi Bostanyeri Mahallesinde Meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mahalle yakınındaki ormanlık bölgede bulunan otluk alandan yükselen duman ve alevleri fark eden vatandaşların ihbarı üzerine Buldan Orman İşletme Müdürlüğü'ne bağlı yangın söndürme ekipleri ve Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiple bölgeye sevk edildi. Ekiplere mahalle sakinleri de destek verdi.

Yoğun müdahale sonucunda örtü yangını kısa sürede kontrol altına alınarak söndürülürken, alevlerin ormanlık alana sıçramaması bir felaketin önüne geçti. Geçtiğimiz yıl günlerce süren büyük orman yangınında geniş bir ormanlık alanın zarar gördüğü Bostanyeri Mahallesi'nde yaşanan bu yangın, vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı. Yangının kısa sürede söndürülmesi mahalle halkına rahat bir nefes aldırırdı.