Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne sınır köylerine kadar dayandı - Son Dakika
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Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne sınır köylerine kadar dayandı

Bulgaristan'da çıkan orman yangını Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini sürdürüyor. Rüzgarın etkisiyle alevler, Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebiliyor. İtfaiye ekipleri ve köy halkı, yangının köylere sıçrama ihtimaline karşı teyakkuzda bekliyor. Budakdoğanca Köyü Muhtarı, geçmişte yaşanan benzer bir olayın tekrarlanmaması için köy halkının tarlaları sürmeye hazır olduğunu belirtti.

13.07.2024 21:16
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Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne'nin bazı sınır köylerine kadar dayandı. Yangının köylere sıçrama ihtimaline karşı itfaiye ekipleri ve köy halkı teyakkuzda bekliyor.

Bulgaristan'da çıkan orman yangını Türkiye-Bulgaristan sınır hattında ilerleyişini devam ettiriyor. Rüzgarın da etkisiyle zaman zaman ürkütücü boyuta ulaşan alevler, Edirne'nin Büyükismailçe ve Uzgaç köylerinden görülebiliyor. Bulgaristan'da yangının devam ettiği bölgenin karşısında yer alan Büyükismailçe köyünde

itfaiye ekipleri ve köy halkı teyakkuzda bekliyor.

Budakdoğanca Köyü Muhtarı Orkun Vatan, geçmiş yıllarda Bulgaristan'da çıkan yangının köylerine sıçradığını hatırlatarak, aynı olayın bir daha yaşanmaması için köy halkının traktörlerle tarlaları sürmeye hazır olduğunu söyledi. İtfaiye ekipleriyle de sürekli irtibat halinde olduklarının altını çizen Vatan, köylerinin sınıra en yakın köy olduğunu ve yangını yakından takip ettiklerini belirtti. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bulgaristan'da çıkan orman yangını Edirne sınır köylerine kadar dayandı - Son Dakika

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