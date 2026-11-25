Bulgaristan'da Hollanda'dan Türkiye'ye yük taşıyan bir tırda gerçekleştirilen aramada 39 kilo 489 gram kokain ele geçirildi. Türk vatandaşı olan sürücü gözaltına alındı.

Bulgaristan'ın Vidin kenti E79 ana yolunda Montana yönüne doğru ilerleyen yabancı plakalı tır, Vidin Gümrük Müdürlüğü ekiplerince durduruldu. Hollanda'dan Türkiye'ye gittiği ve yaban mersini taşıdığı tespit edilen tırda yapılan ilk incelemede, streç filme sarılmış şüpheli paketler bulundu.

Gümrük Müdürlüğüne götürülen araçta detaylı arama gerçekleştiren ekipler, takografın arkasında ve sürücü kabininin farklı bölümlerinde gizlenmiş 35 paket buldu. İnceleme sonucunda paketlerdeki maddenin kokain olduğu belirlenirken, uyuşturucunun toplam brüt ağırlığının 39 kilo 489 gram 73 miligram olduğu açıklandı.

Olayla ilgili Vidin Bölge Savcılığı gözetiminde soruşturma başlatılırken, Türk vatandaşı sürücü A.Y. hakkında mahkeme tarafından tutukluluk tedbiri uygulandığı bildirildi.