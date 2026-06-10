Bulgaristan Türkiye Sınırına Yeni Araçlar

Bulgaristan- Türkiye sınırına değinen yetkililer, sınır hattının teknik güvenliğinin güçlendirilmesinin hem Bulgaristan hem de Avrupa Birliği'nin güvenliği açısından kritik önem taşıdığı için yeni araç ve teçhizat alındı. Bulgaristan Sınır Polisi Genel Müdürlüğü, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projeler kapsamında temin edilen yeni araç ve teknik ekipmanları düzenlenen törenle hizmete aldı.

Avrupa Birliği desteğiyle yeni yatırım

Sınır Yönetim Aracı ve Vize Politikası kapsamında 2021-2027 döneminde Avrupa Birliği tarafından finanse edilen projelerle satın alınan ekipmanların toplam değerinin KDV dahil 10 milyon 487 bin 747,64 avro olduğu açıklandı.

Başkent Sofya'da, İhtisas Hava Gözetleme Birimi'nde düzenlenen resmi törende yeni araçlar ve teknik ekipmanlar tanıtıldı. Programa İçişleri Bakanlığı yetkilileri ile Sınır Polisi yöneticileri katıldı.

Yüzlerce araç ve termal kamera teslim edildi

Projeler ile Sınır Polisi envanterine;125 adet devriye aracı, 70 adet yüksek performanslı araç, 7 adet özel amaçlı araç,7 adet minibüs,4 adet otobüs, 88 adet manuel termal görüş kamerası kazandırıldı. Yetkililer, yeni ekipmanların sınır hattındaki gözetim ve müdahale kapasitesini önemli ölçüde artıracağını belirtti.

"Bulgaristan sınırları Avrupa için örnek haline geldi"

Törende konuşan Sınır Polisi Genel Müdürü Gl. Komiser Zlatanov, son yıllarda yapılan yatırımlar sayesinde Bulgaristan sınırlarının Avrupa genelinde örnek gösterilen bir seviyeye ulaştığını söyledi.

Zlatanov, elde edilen başarının yalnızca teknik ekipmanla değil, aynı zamanda eğitimli personel ve güçlü kurumsal yapı sayesinde mümkün olduğunu belirterek, "Bulgar toplumu ve uluslararası ortaklarımızdan aldığımız olumlu geri dönüşler bizim için büyük önem taşıyor. Bu başarı, personelimizin özverili çalışmaları, modern ekipmanlar ve sürekli eğitim yatırımları sayesinde elde edildi" dedi.

Son yıllarda 700'ün üzerinde yeni araç alındı

Sınır güvenliğine yönelik yatırımların devam edeceğini vurgulayan Zlatanov, son yıllarda 700'den fazla sıfır kilometre aracın Sınır Polisi bünyesine kazandırıldığını ifade etti.

Teknolojik gelişmeler ve değişen güvenlik ihtiyaçları doğrultusunda yeni yatırımların süreceğini belirten Zlatanov, Avrupa Birliği'nin dış sınırlarını koruma görevinde uluslararası dayanışmanın önemine dikkat çekti.

Türkiye sınırına vurgu

Konuşmasında özellikle Bulgaristan-Türkiye sınırına değinen yetkililer, sınır hattının teknik güvenliğinin güçlendirilmesinin hem Bulgaristan hem de Avrupa Birliği'nin güvenliği açısından kritik önem taşıdığını kaydetti.

İçişleri Bakanlığı temsilcileri, 2022 yılından itibaren sınır güvenliği alanında önemli modernizasyon çalışmaları yürütüldüğünü ve bugün bu yatırımların somut sonuçlarının görüldüğünü ifade etti.

Anahtarlar bölge müdürlerine teslim edildi

Programın sonunda İçişleri Bakanlığı yetkilileri ve Sınır Polisi Genel Müdürü, yeni araçların anahtarlarını bölge müdürlerine teslim etti. Böylece araçlar sembolik olarak sınır bölgelerinde görev yapan birimlerin kullanımına verildi.

Yetkililer, yeni araç ve ekipmanların özellikle Avrupa Birliği'nin dış sınırlarının korunması, düzensiz göçle mücadele, sınır denetimleri ve güvenlik operasyonlarında önemli rol oynayacağını belirtti. - SOFYA