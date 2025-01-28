Bunalımda Kadın Falezlerde İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika
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Bunalımda Kadın Falezlerde İntihar Girişiminde Bulundu

45 yaşındaki Kırgız kadın, annesinin ölümünden sonra bunalım geçirdi, 4 saat ekiplerle mücadele etti.

28.01.2025 22:12
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Annesinin ölümüyle bunalıma girdi, uçurumun kenarında ekiplere 4 saat ecel teri döktürdü

Falezlerde intihar girişiminde bulunan kadın, zaman zaman kaygan zeminde dengesini kaybedince yürekleri ağza getirdi

Bir anlık dalgınlığından faydalanıp polis ekiplerince güvenli bölgeye çekilen kadına şekeri düştüğü için tatlı ikramında bulunuldu

ANTALYA - Antalya'da bir süre önce annesini kaybettikten sonra bunalıma girip falezlerin ucuna gelen 45 yaşındaki Kırgız uyruklu kadın, 4 saat boyunca ekiplere ecel teri döktürdü. Zaman zaman kaygan zeminde dengesini kaybedip yere düşen kadın, yürekleri ağza getirdi. Polis ekiplerinin bir anlık dalgınlığından faydalanıp yakalayarak güvenli bölgeye çekile kadına, şekeri düştüğü için tatlı ikramında bulunuldu.

Ekipleri alarma geçiren olay, dün saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Caddesi yakınındaki falezlerde yaşandı. Bir süre önce Kırgızistan'daki annesinin vefatı sonrası bunalıma giren Kırgız uyruklu Aynur A. (45), falezlere geldi. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım talep etti. İhbarın ardından bölgeye itfaiye, polis, AFAD, deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Belirtilen adrese gelen ekipler, Aynur A'yı ikna etmek için yoğun çaba harcadı. Uzun uğraşlar sonuç vermeyince olay yerine çağrılan Aynur A'nın arkadaşı da onu ikna etmek için dil döktü.

Saatlerce izlediler, cep telefonlarıyla kaydettiler

Bu sırada çevrede toplanan kalabalık, olan biteni meraklı gözlerle izledi, bazıları da cep telefonuyla yaşananları kaydetti. Polis ekipleri sık sık kalabalığın dağılması yönünde ikazda bulunduğu vatandaşlar, bölgeden uzaklaştırıldı.

4 saat boyunca ecel teri döktürdü

Kırgız uyruklu kadın, 4 saat boyunca ekiplere ecel teri döktürdü. Zaman zaman kaygan zeminde düşme tehlikesi de yaşayan kadını polis ekipleri bir anlık dalgınlığından faydalanıp yakalayarak güvenlik bölgeye çekti. Ekipler şekeri düşen kadına, tatlı ikramında bulundu. Aynur A., polis merkezine götürüldü.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Bunalımda Kadın Falezlerde İntihar Girişiminde Bulundu - Son Dakika

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