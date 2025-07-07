Bungalov Dolandırıcılığı: 105 Kişi Mağdur Oldu

Sosyal medya platformları üzerinden bungalov kiralama ilanı vererek 105 kişiyi 636 milyon 893 bin lira dolandıran 8 şüpheli, Diyarbakır merkezli düzenlenen operasyonda gözaltına alınırken, 6'sı tutuklandı.

Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar kapsamında sosyal medya platformları üzerinden bungalov kiralama ilanları vererek ülke genelinde 105 vatandaşı dolandırmak suretiyle 636 milyon 893 bin 14 TL haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen ve alınan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporunda banka ve kripto hesaplarında 173 milyon 504 bin 328 TL işlem hacmi olduğu anlaşılan 8 şüpheli şahsa yönelik Diyarbakır merkezli Mersin, Hatay, Gaziantep ve Şırnak illerinde 1 Temmuz'da eş zamanlı operasyon yapılarak 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şüphelilerden 6'sı tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla 2'si serbest bırakıldı. - DİYARBAKIR