Eskişehir'de bir çorbacıda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde, mutfakta kişinin çıplak bir şekilde ve hijyen kurallarına tamamen aykırı şekilde çalıştığı görülüyor.
Gıda güvenliği ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu koşullar karşısında, ilgili denetim birimlerinin harekete geçmesi bekleniyor. Eskişehir halkı ise bu tür işletmelerin daha sıkı denetlenmesini ve gereken yaptırımların uygulanmasını talep ediyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Görmediğimiz bir bu kalmıştı! Çorbacıda kaydedilen görüntüye bakar mısınız - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (9)