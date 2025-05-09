Görmediğimiz bir bu kalmıştı! Çorbacıda kaydedilen görüntüye bakar mısınız - Son Dakika
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Görmediğimiz bir bu kalmıştı! Çorbacıda kaydedilen görüntüye bakar mısınız

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Eskişehir'de bir çorbacıda çekilen görüntülerde, aşçının çıplak bir şekilde çalıştığı görüldü. Büyük tepki çeken görüntülere ''Hijyen yok, sağlık yok, kural yok'' yorumları yapıldı. Vatandaşlar denetim çağrısı yaptı.

09.05.2025 10:44
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Eskişehir'de bir çorbacıda kaydedilen görüntüler, sosyal medyada büyük tepki topladı. Görüntülerde, mutfakta kişinin çıplak bir şekilde ve hijyen kurallarına tamamen aykırı şekilde çalıştığı görülüyor.

YETKİLERİ GÖREVE ÇAĞIRDILAR

Gıda güvenliği ve halk sağlığını ciddi şekilde tehdit eden bu koşullar karşısında, ilgili denetim birimlerinin harekete geçmesi bekleniyor. Eskişehir halkı ise bu tür işletmelerin daha sıkı denetlenmesini ve gereken yaptırımların uygulanmasını talep ediyor.

Görmediğimiz bir bu kalmıştı! Çorbacıda kaydedilen görüntüye bakar mısınız

Eskişehir, 3-sayfa, Güncel, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Görmediğimiz bir bu kalmıştı! Çorbacıda kaydedilen görüntüye bakar mısınız - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Pinokyo Net:
    Bizim toplumun topluca sıfırdan eğitimden geçmesi gerek. 82 3 Yanıtla
  • mustafa kemal ünal:
    Böyle yerlerin adını yazın bulvara dğkkanaçınca havalara girmiş anlaşılan google da yapılan yorumlara verdiği terbiyesiz cevaplar ile gazetelere düşmüştü şimdide bu belediye görevini yapıp bu işletmeye gereken cezayı vermeli 46 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    bıde kaydı olmayan neler neler vardır haberınız olmuyor yeyın 44 0 Yanıtla
  • Cihan Maths:
    Damar tuzlama yapıyor galiba 29 0 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    normal içeride sıcaktan adam ölsün mü ne alaka hijyen sağlık çok abartıyorlar biz sütün içinde yıkanan lar ı gördük çıplak ayakla salca lık biber ezenleri gördük tavuk dürümden 300 _ 400 kişinin zehirlendiğini gördük bu bir şey değil. 5 24 Yanıtla
  • Mert kursun :
    3 bacaklada bir çorba yapıyor demekki neyi karıştırdı acaba ordan yiyip içenlerede geçmiş olsun 19 1 Yanıtla
  • Aslı A:
    Hindistanın hijyenik yemek videolarıyla yarışır 10 0 Yanıtla
  • Zafer El:
    Eskişehir'se normaldir şaşırmayın 1 0 Yanıtla
  • Muhittin Çavdarlı:
    kendisinin ailesinin sağlığını düşünen dışarda yemek yemez maalesef ülkede durum bu 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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