Burak Mengü: Fırat Sarı'nın avukatlığını yapmıyorum - Son Dakika
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Burak Mengü: Fırat Sarı'nın avukatlığını yapmıyorum

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Sosyal medyada "Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Burak Mengü Yenidoğan çetesi lideri Fırat Sarı'nın avukatlığını yapıyor" şeklinde dolaşıma giren haberlere Burak Mengü'den yanıt geldi. Mengü, iddiaların asılsız olduğunu belirterek Sarı'nın avukatlığını yapmadığını söyledi.

24.11.2024 17:04  Güncelleme: 17:08
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Yenidoğan çetesi skandalının yankıları devam ederken, sosyal medyada "gazeteci Nevşin Mengü'nün kardeşi avukat Murat Mengü'nün çetenin elebaşı Fırat Sarı'nın avukatlığını yaptığı" yönünde iddialar ortaya atıldı. Avukat Burak Mengü, sosyal medya hesabından açıklama yaparak hakkındaki iddialara yanıt verdi.

"FIRAT SARI'NIN AVUKATLIĞINI YAPMIYORUM"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Mengü, iddiaların asılsız olduğunu ve Fırat Sarı'nın avukatlığını yapmadığını ifade etti. Mengü "Zorunlu açıklama" başlıklı paylaşımında, "Normal koşullarda hiç böyle açıklamalar yapmıyorum fakat yalan ve mesnetsiz iddialar üzerine bu açıklamayı yapma ihtiyacı duydum. Sanık Fırat Sarı'nın avukatlığını yapmamaktayım. Kamuoyunun bilgisine…" ifadelerini kullandı.

Burak Mengü: Fırat Sarı'nın avukatlığını yapmıyorum

112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarıyla ortak hareket ederek, bebek acil hastaları önceden anlaşmalı hastanelere sevk eden ve gereksiz yere yoğun bakımda tutup çok sayıda bebeğin ölümüne neden olan "Yenidoğan çetesi" davasının ilk duruşması 18 Kasım'da görüldü. Altı gün süren duruşma 26 Kasım'a ertelenirken sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmedildi.

Burak Mengü: Fırat Sarı\'nın avukatlığını yapmıyorum

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Son Dakika 3.Sayfa Burak Mengü: Fırat Sarı'nın avukatlığını yapmıyorum - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Vahit Demirci:
    Avukata para ver yeterki 5 3 Yanıtla
  • Çelikk:
    Yapamazsın zaten 4 0 Yanıtla
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