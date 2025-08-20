Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar - Son Dakika
Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar

Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar
20.08.2025 19:07
İzmir'de skandal görüntüler kaydedildi. İki kişi, umumi tuvalette kokoreç hazırlarken görüntülendi.

İzmir'de bir umumi tuvalette iki kişinin kokoreç hazırladığı anlar görüntülendi.

TUVALETTE KOKOREÇ HAZIRLADILAR

İzmir'de bir umumi tuvalette çekilen ve iki kişinin kokoreç hazırlarken görüldüğü görüntüler, kamuoyunda büyük tepki topladı.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hijyen kurallarından tamamen uzak olan tuvalette kokoreç hazırlanmasını gözler önüne serdi. Görüntüler, özellikle sokak lezzetlerine ilgi duyan vatandaşlar arasında infiale yol açtı. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden ve çeşitli platformlardan yetkililere çağrıda bulunarak, bu skandal duruma müdahale edilmesini istedi.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • suna genç:
    Barsakların içi zaten bk ve temizlemek için orası uygun. önemli olan sonraki aşamalarda hijen şekilde temizlik 9 5 Yanıtla
  • hüseyin Evecen:
    tuvalette bari yapman amacım yaa 5 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    o yiyenlere dokunmazki wcde hazirlanmasi..pislige alismislar..ztn yedikleride o ki 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
20:05
19:44
