İzmir'de bir umumi tuvalette iki kişinin kokoreç hazırladığı anlar görüntülendi.
İzmir'de bir umumi tuvalette çekilen ve iki kişinin kokoreç hazırlarken görüldüğü görüntüler, kamuoyunda büyük tepki topladı.
Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler, hijyen kurallarından tamamen uzak olan tuvalette kokoreç hazırlanmasını gözler önüne serdi. Görüntüler, özellikle sokak lezzetlerine ilgi duyan vatandaşlar arasında infiale yol açtı. Vatandaşlar, sosyal medya üzerinden ve çeşitli platformlardan yetkililere çağrıda bulunarak, bu skandal duruma müdahale edilmesini istedi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Burası Hindistan değil Türkiye! Tuvalette kokoreç hazırladılar - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (3)