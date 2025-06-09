Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni - Son Dakika
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Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni

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Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni
09.06.2025 14:34  Güncelleme: 14:47
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Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni
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Adana'da yaşayan öğretmen Burcu Kara, 2023 yılında yaptığı evlilikle hayatının kabusa döndüğünü belirtti. Hamileyken eşi tarafından defalarca dövüldüğünü söyleyen kadın yardım çağrısı yaptı.

Adana'da 13 yıldır fen bilgisi öğretmeni olarak görev yapan 3 çocuk annesi öğretmen Burcu Kara (36), ikinci evliliğini yaptığı B.K.'nin (36) kendisine şiddet uygulandığını ileri sürüp boşanma davası açtı.

İlk evliliğinden iki çocuğu olan Kara, 3 Şubat 2023'te B.K. (36) ile ikinci evliliğini yaptı. Evliliğinden kısa süre sonra hamile kalan kadın, eşinden fiziksel şiddet görmeye başladığını iddia etti.

AYAĞI KIRILDI, VÜCUDU MORLUKLARLA DOLDU

Hamilelik sürecinde ağır darp sonucu ayağının kırıldığını, gözünde ve vücudunda morluklar oluştuğunu öne süren Kara, eşine birçok kez uzaklaştırma kararı aldırdığını, 6 Mart 2024'te boşanma davası açtığını ifade etti.

Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni

"ARACI ALIP KAYIPLARA KARIŞTI"

Henüz sonuçlanmayan davada Burcu Kara yeni bir şok yaşadığını ileri sürerek, "Görüş günü çocuğunu pedagog ve polis eşliğinde görmeye gelen B.K., tuvalete gitmemi fırsat bilerek çantadan otomobilin anahtarını çaldı, daha sonra aracı alıp kayıplara karıştı." dedi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube'ye bağlı Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri şüpheli B.K.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay sonrası açıklama yapan Burcu Kara şöyle konuştu:

"B.K. ile 2023 yılında evlendim, o zamandan beri boşanmaya çalışıyorum. Hukuki boşluklar nedeniyle bu kişiden kurtulamıyorum. Olay günü kızımı pedagog eşliğinde görmeye gelmişti. Lavaboya gittiğim sırada çantamdan araç anahtarımı alarak aracı götürdü. Polise başvurdum ama evli olduğumuz için oto hırsızlığı sayılmıyormuş. Eğer boşanmış olsaydım, bu suç hırsızlık olacaktı. Şu an sadece 'güveni kötüye kullanma'dan işlem yapılabiliyor."

Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni

"3 AYLIK BEBEĞİMİ KAÇIRDI"

Burcu Kara daha önce de benzer bir travma yaşadığını iddia ederek "Evimizin önünden 3 aylık bebeğimi kaçırdı. Sürekli şiddet uyguladı. Milli Eğitim Bakanlığı beni korumak için görev yerimi değiştirdi. Yeni adresi de öğrendi. Ben hiçbir şekilde bu adamdan kurtulamıyorum." dedi.

"HAYATIM ALTÜST OLDU"

Hamileyken yaşadığı şiddeti anlatan Kara, "1 yıllık evliliğimizin 9 ayı hamilelik dönemiydi. Ayağım kırıldı, gözüm morardı, vücudumda morluklar oluştu. Bu kişi yüzünden hayatım altüst oldu. Hem kendim hem çocuklarım için artık adalet istiyorum. Aracımın bulunmasını ve bir an önce boşanmak istiyorum." diye konuştu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burcu öğretmenin yardım çığlığı: Kurtarın beni - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Ghost Riley:
    "hukumet israil tarafindan esir alinan Turk vatandaslari icin surec baslatti" diye haber yaptiniz. haliyle insanlar g'unun kili oldugunuz akp'ye "ticareti arttirip sonra kinayacak misiniz yine yalandan" diye tepki gosterdiler. haberi silmissiniz. ekran goruntuleriyle paylasalim bakalim yandasliginizi. siz haber/yorum silip insanlari sansurlemeye devam edin sonunuz hapis yalniz. suc bu ve adalet gelince ske ske cekeceksiniz cezanizi 7 3 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    rabbim kahhar ismiyle kahreylesin insanliktan nasibini almamis mahlukat erkek çoçuklarinizi insan gibi yetistirinde elin emanet ettigi kizlarina gozu gibi baksin .edep ailede baslar 1 0 Yanıtla
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