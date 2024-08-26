Burdur-Antalya Karayolu'nda Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı - Son Dakika
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Burdur-Antalya Karayolu'nda Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı

Burdur-Antalya Karayolu\'nda Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı

Burdur-Antalya Karayolu üzerinde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza sonucunda yol trafiğe kapanırken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

26.08.2024 01:37
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Burdur- Antalya Karayolu üzerinde yol çalışması nedeniyle tek şeride düşen yolda iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23: 00 sıralarında Burdur-Antalya Karayolu Dağbeli ile Boğazköy arasında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yol yapımı nedeniyle tek şerit üzerinden trafiğin ilerlediği alanda Antalya'dan Bucak istikametine gelmekte olan Serkan A. idaresindeki 15 ACR 65 plakalı Nissan marka otomobil ile Bucak'tan Antalya istikametine seyir halinde olan Bilal T. idaresindeki 26 AJN 246 plakalı Ford marka araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi yaralanırken yol trafiğe kapandı. Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye, jandarma ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin çalışmalarıyla otomobillerden çıkarılan 5 yaralı ilk müdahalelerin ardından ambulanslar ile çevre hastanelere sevk edildi. Kazaya karışan araçların kaldırılmasıyla yol trafiğe tekrar açıldı. - BURDUR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Burdur-Antalya Karayolu'nda Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Burdur-Antalya Karayolu'nda Kafa Kafaya Çarpışma: 5 Yaralı - Son Dakika
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